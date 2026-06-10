Moda l’Italia è il principale produttore dell’Unione Europea

A una settimana dall'inizio del fashion month dedicato alla moda maschile, Confindustria Moda ha comunicato che l’Italia è il principale produttore di abbigliamento nell’Unione Europea. L’organizzazione ha evidenziato che il settore moda rappresenta una quota significativa dell’industria manifatturiera nazionale. La produzione italiana si concentra principalmente su capi di alta qualità e su marchi di lusso. Non sono stati forniti dettagli sulla quantità di produzione o sui mercati di destinazione.

A una settimana dall’inizio del fashion month dedicato alla moda maschile, Confindustria Moda presenta Lo Stato della Moda – Scenario Economico del Settore Tessile-Abbigliamento della Moda Italiana, il report dedicato all’analisi economica, produttiva e occupazionale del comparto Tessile-Abbigliamento italiano. “Lo Stato della Moda racconta un settore che sta affrontando una trasformazione profonda, ma che continua a rappresentare uno degli ecosistemi industriali più strategici del Paese” ha spiegato Luca Sburlati, Presidente di Confindustria Moda. “Dietro ai numeri ci sono imprese che investono, innovano e difendono competenze uniche al mondo. 🔗 Leggi su Panorama.it

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The Final Days of World War II in Color (UNCENSORED)

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