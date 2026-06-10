Milo Infante ha presentato le dimissioni dalla Rai e si prepara a trasferirsi a Mediaset. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla situazione. Il direttore della rete pubblica ha espresso la volontà di trattenere il giornalista, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali accordi o tempistiche. Infante lascia la Rai dopo un periodo di collaborazione con diversi programmi.

Clamoroso! Milo Infante ha rassegnato le proprie dimissioni all'ad Rai ed è pronto a passare a Mediaset, sebbene il direttore Corsini voglia trattenerlo a tutti i costi. La notizia è appena stata confermata anche da Dagospia Una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato:. Il conduttore diOre14è pronto a dire addio alla rete, dove ultimamente aveva fatto il bis, per ottenere un ottimo ruolo dal competitor. E’Davide Maggioa rivelare la notizia e a spiegare che pare ci sia stato un progetto non andato in porto ad aver fatto prendere adInfantequesta drastica decisione. Per questoil conduttore ha deciso di dare le proprie dimissioni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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MILO INFANTE LASCIA LA RAI E PASSA A MEDIASET

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dunque è ufficiale: Milo Infante lascia la Rai e passa a Mediaset. x.com

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