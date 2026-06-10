Milano scoperto racket di clandestini | due arresti

A Milano sono stati arrestati due uomini legati a un racket che coinvolge migranti clandestini. Gli arresti hanno riguardato individui collegati a circoli arabi attivi in Italia, noti per partecipare a manifestazioni pro Palestina e contro Israele. Le persone coinvolte sfruttavano il bisogno di migranti, principalmente nordafricani, di trovare lavoro e migliorare la propria condizione nel paese. Le indagini hanno portato alla scoperta di questa rete di sfruttamento.

Legati a circoli arabi attivi in Italia in prima fila nelle manifestazioni Pro Palestina e contro Israele e senza remore nello sfruttare il bisogno dei migranti, principalmente nordafricani, in cerca di un lavoro e un futuro migliore nel nostro Paese. A loro avrebbero chiesto dai 5 ai 6mila euro come garanzia per ottenere il permesso di soggiorno. Una florida attività criminale scoperta dalla Digos di Milano e stroncata dalla Procura che ha disposto l’arresto del 40enne egiziano Ahmed Magahed e del suo socio, Mohammed Faragalla. L’indagine sul traffico di migranti della Digos nasce dal monitoraggio dell'organizzazione “Fratellanza musulmana”, di cui Magahed fa parte. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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