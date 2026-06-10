A Milano, un’indagine ha scoperto un giro illecito legato ai permessi per il settore sportivo, con costi tra 5.000 e 6.000 euro per pratica. Sono stati identificati almeno 50 ingressi sospetti e il guadagno stimato supera i 300.000 euro. L’attività coinvolge un presunto racket che gestisce permessi a pagamento, alimentando un business illecito nel settore. Le indagini continuano per verificare altri possibili casi e responsabilità.

Tra i 5mila e i 6mila euro a pratica. Almeno 50 ingressi accertati. Oltre 300mila euro potenzialmente incassati. E poi 251 movimenti bancari segnalati come anomali, accompagnati da continui versamenti in contanti da 5mila euro. Sono i numeri che emergono dall’ inchiesta della Digos di Milano che ha portato all’arresto dell’egiziano Ahmed Mohamed Atia Megahed e del suo socio Mohamed Eid Abd Faragalla, accusati di aver costruito un sistema finalizzato a sfruttare il decreto Flussi per favorire l’ingresso e la regolarizzazione di cittadini stranieri dietro pagamento. L’ordinanza firmata dal gip Manuela Castellabate e richiesta dal pm Alessandro Gobbis racconta una vicenda che va oltre il presunto favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Milano, il racket dei permessi a peso d’oro dietro la galassia pro Pal: un business da 300mila euro

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