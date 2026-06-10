Migrazioni | non più emergenza ma realtà strutturale a Staranzano
A Staranzano, le migrazioni sono diventate una presenza stabile e non più un’emergenza. La trasformazione dell’accoglienza da situazione temporanea a servizio sociale duraturo richiede strategie specifiche per gestire le continue catene migratorie nel territorio. La gestione si focalizza su un approccio strutturato e pianificato, che prevede risorse dedicate e collaborazioni con enti locali. La presenza migratoria si è consolidata, richiedendo un cambiamento nei modelli di accoglienza e integrazione.
Come si trasforma l'accoglienza d'emergenza in un servizio sociale stabile?. Quali strategie servono per gestire le catene migratorie nel territorio?. Chi deve assumersi la responsabilità della gestione sistemica dei migranti?. Come può il dialogo tra fedi diverse garantire la sicurezza locale?.? In Breve Incontri preparatori conclusi tra Ronchi dei Legionari e Monfalcone prima del 13 giugno.. Andrea Barachino analizza le catene migratorie storiche formate in Friuli e Veneto.. Rejaul Haq Raju promuove dialogo interreligioso e legalità presso il centro Baitus Salat.. Festa dei Popoli a Staranzano prevede mercatino e cibo multietnico dalle ore 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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