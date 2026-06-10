Un'inchiesta rivela che alcuni migranti avrebbero utilizzato certificati medici falsi per evitare il rimpatrio. La scoperta riguarda un sistema organizzato che si estende oltre Ravenna e sarebbe collegato a un movimento attivo nel contestare i centri di permanenza temporanea. Un'interrogazione parlamentare di un partito di centrodestra ha portato all’attenzione pubblica il caso, che coinvolge presunte reti strutturate dietro alla produzione di documenti falsi. La questione ha suscitato attenzione tra le forze politiche e le autorità competenti.

Certificati falsi per impedire il rimpatrio ai migranti, esplode il caso Ravenna. Dietro ai falsi certificati anti-rimpatrio si nasconderebbe una rete strutturata: l’origine, secondo un’inchiesta del Tempo, è nel movimento “No ai CPR”. Si tratta di certificati redatti da alcuni medici con l’intento (secondo chi indaga) di esentare i migranti irregolari dal trattenimento nei Centri per il rimpatrio, con certificati medici falsi: un caso complesso e che ha già generato un vero e proprio caso politico e mediatico, talvolta relegato a qualche “mela marcia” all’interno del sistema sanitario, ma che – secondo le inchieste e il proseguimento delle indagini nasconderebbe un vero e proprio sistema. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Migranti, certificati medici falsi per evitare i rimpatri, l’inchiesta si estende oltre Ravenna: interrogazione di FdI

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Alcuni medici sono indagati per certificati medici falsi atti a evitare lespulsione immigrati...

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IL FATTO DEI MEDICI CHE HANNO RILASCIATO CERTIFICATI FALSI PER IMPEDIRE I RIMPATRI DEI MIGRANTI PONE INQUIETANTI SOSPETTI! SE AD UN PRONTO SOCCORSO SI PRESENTASSE UNA PERSONA DI DESTRA QUESTA VERREBBE CU x.com

Certificati anti-rimpatrio: dietro la rete No ai CPR? | Molteni: Cambieremo norme sulle visite medicheCertificati anti-rimpatrio a Ravenna: secondo Il Tempo, a realizzarli è stato il movimento sociale No ai CPR ... ilsussidiario.net

Falsi certificati ai migranti per evitare i cpr: interdittiva per 8 mediciI falsi certificati anti-rimpatrio sono stati realizzati per evitare il trasferimento degli stranieri irregolari nei Cpr, in un'ottica di aperta contestazione del sistema di gestione ... huffingtonpost.it