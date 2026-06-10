Nelle ultime ore, temporali si sono verificati su diverse regioni del Nord, portando pioggia e rovesci. Il maltempo persiste nel corso della giornata, con la situazione che dovrebbe migliorare nel weekend. Nel frattempo, il Centro e il Sud continuano a godere di condizioni in prevalenza soleggiate e temperature più miti. La perturbazione interessa principalmente le aree settentrionali, lasciando le altre regioni più tranquille.

Instabilità nelle prossime ore su diverse regioni settentrionali, mentre il Centro-Sud resta in prevalenza soleggiato. Da venerdì l’alta pressione tornerà protagonista con temperature in aumento Le prossime ore saranno caratterizzate da una fase di instabilità atmosferica che interesserà soprattutto le regioni del Nord Italia. Secondo le previsioni meteo, piogge e temporali sparsi coinvolgeranno inizialmente l’arco alpino per poi estendersi progressivamente verso la Pianura Padana. I fenomeni potranno risultare particolarmente intensi sul Triveneto, dove non si escludono rovesci di forte intensità. Nel corso della serata il maltempo tenderà a concentrarsi soprattutto sul Nord-Est, mentre sul resto del Nord si assisterà a un graduale miglioramento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Meteo, ancora temporali al Nord ma il weekend porta il ritorno del caldo

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