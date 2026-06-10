Il Capo dello Stato ha inviato un messaggio al presidente di Confcommercio in occasione degli ottant’anni della confederazione. Nel testo, si sottolinea l'importanza del dialogo tra istituzioni e società per affrontare i periodi di crisi. Nessuna altra informazione sui contenuti del messaggio o sui dettagli dell’evento.

L’Italia si trova in una “realtà internazionale sempre più difficilee sfidante che richiede il coraggio di compiere scelte non facili“. È questa la lucida analisi dell’attualità fatta dal presidente della RepubblicaSergio Mattarella, che nella giornata odierna ha inviato un messaggio al Presidente di Confcommercio,Carlo Sangalli, in occasione degli ottanta anni di vita della confederazione. Il Capo dello Stato rimarca in particolare il fatto che il tessuto produttivo-imprenditoriale del nostro Paese si trova ad affrontare un periodo di crisi e complessità che possono essere superate solamente grazie ad un“autentico dialogo tra istituzioni e società“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Mattarella a Confcommercio: ‘Dialogo tra istituzioni e società cruciale per superare i periodi di crisi’

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