Martina Franca | manutenzione straordinaria di un tratto stradale Comune

Da noinotizie.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune di Martina Franca ha avviato lavori di manutenzione straordinaria su un tratto di strada che collega via Trento, l’incrocio con via della Valle, e via Votano, fino alla piazzetta tra via Trento e via Mulino San Martino. La fase di intervento riguarda la riqualificazione del manto stradale e l’installazione di nuovi elementi di sicurezza. I lavori sono in corso e si protrarranno fino al completamento delle operazioni.

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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Via ai lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada compreso fra via Trento -incrocio Via della Valle- e Via Votano, fino alla piazzetta fra via Trento e via Mulino San Martino. Gli interventi sono finalizzati a rendere più sicuro il tratto di strada per i pedoni e per i veicoli e a migliorare il decoro urbano della zona. Riguarderanno principalmente la sistemazione della viabilità e dei marciapiedi lungo via Trento e via Votano, l'ampliamento della pavimentazione pedonale, il rifacimento dell'asfalto deteriorato e con dislivelli e avvallamenti della... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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