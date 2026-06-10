Martina Franca | manutenzione straordinaria di un tratto stradale Comune

Il Comune di Martina Franca ha avviato lavori di manutenzione straordinaria su un tratto di strada che collega via Trento, l’incrocio con via della Valle, e via Votano, fino alla piazzetta tra via Trento e via Mulino San Martino. La fase di intervento riguarda la riqualificazione del manto stradale e l’installazione di nuovi elementi di sicurezza. I lavori sono in corso e si protrarranno fino al completamento delle operazioni.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Via ai lavori di manutenzione straordinaria del tratto di strada compreso fra via Trento -incrocio Via della Valle- e Via Votano, fino alla piazzetta fra via Trento e via Mulino San Martino. Gli interventi sono finalizzati a rendere più sicuro il tratto di strada per i pedoni e per i veicoli e a migliorare il decoro urbano della zona. Riguarderanno principalmente la sistemazione della viabilità e dei marciapiedi lungo via Trento e via Votano, l'ampliamento della pavimentazione pedonale, il rifacimento dell'asfalto deteriorato e con dislivelli e avvallamenti della... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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