Durante un presidio organizzato da ‘Cambiare Rotta’ alla Minerva dell’università di Roma, alcuni manifesti raffiguranti il vicepremier sono stati incendiati. L’evento si è svolto ieri e ha coinvolto i collettivi che hanno portato a questo gesto. Nessun’altra azione o dettaglio riguardante l’incidente è stato comunicato.

Clima surriscaldato a La Sapienza di Roma. Nella giornata di ieri durante un presidio alla Minerva organizzato da ‘Cambiare Rotta’, alcuni manifesti raffiguranti il vicepremier Matteo Salvini sono stati dati alle fiamme. “Dalla Sapienza un segnale chiaro”, hanno dichiarato gli studenti del collettivo. Sabato partirà un corteo alle 14.30 da piazzale del Verano verso il ministero di Salvini, indicato come “volto e responsabile delle politiche razziste e securitarie”. Slogan scelto: “Respingiamoli”. La reazione del leader della Lega è arrivata subito via social. In un post Instagram, Salvini ha commentato l’immagine del manifesto bruciato scrivendo: “C’è chi sceglie il confronto e chi, invece, preferisce l’insulto e arriva persino a bruciare le immagini di chi la pensa diversamente. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Manifesti di Salvini incendiati: il gesto estremo dei collettivi a La Sapienza

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