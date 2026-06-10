Malacia lascia il Manchester United a parametro zero | la Roma lo segue per rinforzare la corsia sinistra

Malacia lascia il Manchester United a parametro zero. La Roma sta monitorando la situazione e potrebbe puntare al difensore olandese per rinforzare la fascia sinistra. La società giallorossa valuta l’opportunità di inserire un’offerta nel mercato in corso. La trattativa non è ancora definita, ma il club italiano mostra interesse per il giocatore svincolato. La decisione finale dipenderà anche dalle valutazioni tecniche e dalle offerte ricevute dall’estero.

La Roma guarda in casa Manchester United per rinforzare la corsia laterale di sinistra. Dopo la notizia dello svincolo di Jadon Sancho, anche Tyrell Malacia ha lasciato ufficialmente Old Trafford: il club inglese ha deciso di non rinnovare il contratto del terzino olandese, che ora può essere ingaggiato a parametro zero. Come confermato dal sito ufficiale manutd.com, nelle ultime settimane si è registrato un interesse concreto da parte dei giallorossi per il laterale sinistro, un profilo che rappresenterebbe un’opzione economicamente vantaggiosa in un mercato in cui ogni risparmio sul cartellino si traduce in risorse disponibili per altri obiettivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Casemiro to leave Manchester United after

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