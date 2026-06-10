Le prossime elezioni presidenziali in Francia sono caratterizzate da un clima di grande incertezza. Con il presidente attuale che si appresta a lasciare l’incarico, la situazione politica appare complessa e difficile da gestire. Le mosse dei partiti e dei candidati si intensificano, mentre il quadro di stabilità si fa sempre più fragile. La campagna elettorale si svolge in un contesto di tensioni e sfide politiche che rendono difficile prevedere gli sviluppi futuri.

Una sola, drammatica, certezza domina le intensissime mosse in preparazione delle prossime elezioni presidenziali in Francia. Chiunque venga eletto presidente nel maggio 2027 non disporrà di una maggioranza parlamentare in appoggio al proprio governo. È l’ennesimo frutto avvelenato dell’avventuristica decisione di Emmanuel Macron di sciogliere l’Assemblée nationale nel maggio 2024. Allora, dopo il voto, nessuno schieramento ha ottenuto una maggioranza e l’attitudine settaria, soprattutto dei socialisti, ha impedito ogni tentativo di governo di unità nazionale, quindi si sono succeduti quattro governi minoritari in ventidue mesi, con un ritmo degno delle peggiori stagioni della politica italiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Macron lascerà in eredità una Francia difficile da governare

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