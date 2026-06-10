Gli Stati Uniti hanno preso il controllo dell’uranio arricchito proveniente dal Venezuela. Questa sostanza, una forma di materiale radioattivo con concentrazione aumentata, è stata consegnata alle autorità statunitensi. Nessun dettaglio è stato rivelato su come sia avvenuto il trasferimento o sulle modalità di consegna. L’uranio arricchito viene utilizzato in ambito nucleare e rappresenta un materiale sensibile in ambito internazionale.

L’uranio arricchito è una forma modificata dell’elemento chimico radioattivo nella quale è stata aumentata la sua concentrazione naturale per favorire una reazione a catena. L’obiettivo è, principalmente, l’uso energetico o militare. Infatti, il termine è usato nei negoziati tra Stati Uniti e Iran perché quest’ultimo ne possiede una quantità significativa. Ma non solo gli iraniani contano con un magazzino di uranio arricchito. Anche il regime venezuelano custodiva un bottino. Almeno fino al mese di aprile. Una notte di fine aprile le autorità del Paese sudamericano hanno impacchettato e preparato per il trasporto circa 13 chili uranio... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’uranio arricchito del Venezuela è in mano agli Usa

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