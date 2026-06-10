L’ultimo segreto di Pulcinella | i servizi di Israele spiano gli Stati Uniti

Secondo un articolo del New York Times, il Pentagono ha espresso preoccupazioni riguardo a possibili attività di spionaggio da parte di Israele nei confronti degli Stati Uniti. La questione riguarda in particolare la raccolta di informazioni relative alla politica mediorientale. La notizia segnala che le attività di sorveglianza di Israele sugli Stati Uniti sono considerate un fatto noto e ormai riconosciuto.

L’articolo pubblicato dal New York Times la settimana scorsa concernente il timore del Pentagono su una presunta attività spionistica di Israele ai danni degli Stati Uniti, in particolare nella conduzione della delicata politica mediorientale, sembra l’ennesimo segreto di Pulcinella. In primo luogo, appare curioso che le indiscrezioni fatte circolare siano apparentemente fuoriuscite dal Pentagono e non dagli organi istituzionalmente deputati ad affrontare tali delicate questioni, ovvero l’ Office of the Director of National Intelligence (ODNI) il cui responsabile, Tulsi Gabbard, ha appena lasciato l’incarico; e, qualora l’attività spionistica fosse avvenuta all’interno del territorio statunitense, l’FBI. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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