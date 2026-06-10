Loris Capirossi ha dichiarato che Aprilia e il pilota italiano sono in corsa per il titolo mondiale in MotoGP. Ha aggiunto che Marco Bezzecchi ha buone possibilità di vincere, ma ha avvertito di non sottovalutare Marc Marquez, che resta un avversario da rispettare. Capirossi, ex pilota e attuale dirigente, ha commentato le chance delle squadre e dei piloti in questa stagione.

“Aprilia e Marco Bezzecchi possono vincere il titolo”. Parole e musica di Loris Capirossi, ex leggenda del Motomondiale e ora membro della direzione gara e rappresentante per la sicurezza in pista. Un attestato di fiducia corroborato dai risultati ottenuti dal pilota romagnolo e dalle moto di Noale che, tranne per la gara lunga del Balaton Park (con incidente al via provocato proprio da Jorge Martin) hanno impressionato in questo inizio di stagione. Il nativo di Borgo Rivola inizia la sua analisi dalla scuderia veneta: “Penso che l’Aprilia abbia tutte le carte in regola per vincere il Mondiale. Attualmente i suoi due piloti occupano i vertici della classifica, con Bezzecchi primo e Martin secondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Loris Capirossi sulla corsa al titolo in MotoGP: “Marco Bezzecchi può vincere, ma occhio a Marc Marquez…”

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