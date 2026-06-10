LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tappa di oggi in DIRETTA | terminate le salite margine della fuga sul gruppo intorno al 1?

Notizia in breve

Oggi, durante il Live Tour in Auvergne-Rhône-Alpes 2026, sono terminate le salite e il margine della fuga sul gruppo si aggira intorno a un 1%. Al momento, sono rimasti in dieci in testa alla corsa. La classifica generale è aggiornata alle 16.22 e si può consultare cliccando sul link dedicato. La gara prosegue con i corridori ancora in movimento, senza ulteriori dettagli sulla situazione attuale.