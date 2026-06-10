CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 16.31 Mancano 22 km al traguardo. 16.28 Altro cambio in testa al plotone: ora è il turno della Cofidis. 16.25 Il margine dei battistrada sul gruppo è di ’57”. 16.22 Sono rimasti in dieci al comando: Quinn Simmons (Lidl Trek), Andreas Kron (Uno X Mobility), Jordan Jegat (Total Energies), Pablo Castrillo (Movistar), Raúl García Pierna (Movistar), Matteo Vercher (Total Energies), Finn Fisher Black (Red Bull Bora), Jan Castellon (Caja Rural), Lars Craps (Lotto Intermarchè), Marco Frigo (NSN Cycling Team). 16.19 Media oraria di 43,6 kmh dopo tre ore di corsa. 16.17 Anche George Bennett non fa più parte della testa della corsa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga non molla, vantaggio sul gruppo sempre intorno al 1?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 2026 - Paul Seixas BATTU par la Visma sur le chrono, Baudin reste en jaune

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: terminate le salite, margine della fuga sul gruppo intorno al 1?Oggi, durante il Live Tour in Auvergne-Rhône-Alpes 2026, sono terminate le salite e il margine della fuga sul gruppo si aggira intorno a un 1%.

LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: margine della fuga sempre intorno ai 6?Oggi si svolge una tappa del Live Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con un margine di fuga stabile intorno ai sei minuti.

Temi più discussi: LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: splendida azione di Baudin, i big si studiano; DIRETTA Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ex Delfinato) 2026 LIVE, Prima Tappa; Tour Auvergne-Rhône-Alpes | 1ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT; Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato): Charmig vince la 2^ tappa, Baudin sempre in giallo.

LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione per attaccanti - x.com

Incidente in bici TT lascia Wout van Aert malconcio prima del Tour Auvergne-Rhône-Alpes - Canadian Cycling Magazine reddit

LIVE Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, tappa di oggi in DIRETTA: fuga numerosa al comando, ma il gruppo controllaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE 15.24 Houle e Leemreize si sono rialzati e sono stati ripresi dal gruppo maglia gialla, ... oasport.it

Diretta Tour Auvergne – Rhône-Alpes (ex Delfinato) 2026 live, quarta tappa© ASO / Gaetan FlammeAmiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta ... msn.com