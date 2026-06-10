Durante un intervento all’assemblea generale di Confcommercio, il presidente del Consiglio ha affermato che la ricchezza del Paese deriva dagli imprenditori. Ha ringraziato i presenti, i delegati e i dirigenti dell’associazione, sottolineando il ruolo degli imprenditori nella crescita economica. Non sono state fornite ulteriori dettagli o dichiarazioni specifiche durante il discorso.

“Buongiorno a tutti, grazie, grazie a tutta la Confcommercio, grazie dell’invito, grazie ai delegati, ai dirigenti nazionali e territoriali, agli iscritti. Grazie al presidente Sangalli, a Carluccio se posso permettermi, perché insomma ci conosciamo da qualche anno e molte sono state tra noi le occasioni di confronto. Chiaramente saluto tutte le autorità presenti, a partire dal presidente del Senato Ignazio La Russa, al vicepremier Antonio Tajani, tanti ministri, colleghi parlamentari di tutti i partiti e tutte le autorità che sono presenti. Dicevo, ci sono state tra noi in questi anni molte occasioni di confront o; non è la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo, è certamente la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo da Presidente del Consiglio dei Ministri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’intervento integrale di Meloni all’assemblea generale di Confcommercio: “La ricchezza la fanno gli imprenditori” (video)

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L'INTERVENTO INTEGRALE DELLA PREMIER GIORGIA MELONI ALL'ASSEMBLEA DI CONFCOMMERCIO

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