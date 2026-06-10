L’evoluzione della gastronomia è iniziata dal mondo della pizza

Una delle parole più riconoscibili al mondo, la pizza, rappresenta un simbolo di successo nel settore gastronomico. È un piatto popolare, accessibile e amato da molte culture. La sua evoluzione ha avuto inizio come cibo di strada, ma oggi si presenta in molte varianti e stili, mantenendo intatta la sua semplicità. La diffusione globale ha portato a innovazioni e reinterpretazioni, senza mai perdere il suo carattere universale.

La pizza, una delle poche parole che non ha bisogno di traduzione, cibo di successo, popolare, alla portata di tutti. Un cibo che negli ultimi dieci anni ha iniziato a parlare un linguaggio nuovo e, come è emerso dai confronti e dalla discussione dei partecipanti al dibattito del tavolo 8 del Gastronomika Festival, la sua evoluzione è quella che meglio rappresenta la crescita della gastronomia e della consapevolezza alimentare. Un’evoluzione che, come sottolineato dalla food journalist e moderatrice del tavolo Mariarosaria Bruno, si sta compiendo soprattutto grazie alla curiosità, alla formazione continua e al coraggio dei giovani professionisti del settore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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