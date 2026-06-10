Durante l’estate, i bambini possono partecipare a attività creative e giochi all’aperto utilizzando prodotti come Didò, Giotto be-bè e Giotto ArtLab+. Questi strumenti sono stati pensati per offrire attività adatte a tutte le età, combinando momenti di relax e divertimento. La proposta include giochi creativi e attività che si svolgono in spazi aperti, con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli in esperienze artistiche durante la stagione estiva.

Didò, Giotto be-bè e Giotto ArtLab+ accompagnano l’estate dei bambini con giochi creativi, attività all’aria aperta e proposte rilassanti per tutte le età. L’estate è la stagione in cui il gioco si fa più libero, spontaneo e ricco di scoperte. Tra giornate all’aperto, viaggi e momenti condivisi in famiglia, cresce il desiderio di attività semplici e concrete, capaci di stimolare la creatività dei più piccoli. In questo scenario si inserisce l’universo di FILA – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, che da sempre sviluppa strumenti pensati per accompagnare l’infanzia attraverso materiali sicuri, naturali e intuitivi. Didò: la manualità che diventa esperienza. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - L’estate creativa dei più piccoli con Didò e Giotto be-bè

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