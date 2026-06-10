Nel mezzo sta la virtù, dicevano i latini. E nel mezzo ci potrebbe essere l'intesa che porterà a una nuova Lega, o meglio, a una Lega rinnovata. Questa mattina a Roma si riunisce il direttivo federale del Carroccio. La richiesta di Salvini di una partecipazione in presenza spiega meglio di ogni altro ragionamento l’importanza dell’appuntamento. Anche se il segretario prova a minimizzare: «È stato convocato per l’approvazione del bilancio, io sto lavorando da mesi - non da tre giorni - leggendo numeri, vittorie e sconfitte e nelle prossime settimane sistemeremo quello che va sistemato. Evidentemente è un percorso lungo e il nostro obiettivo è vincere le politiche dell’anno prossimo». 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lega, il nuovo ruolo di Luca Zaia e la "missione" di Calderoli

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Travaglio ricorda Bossi

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