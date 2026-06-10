L’Avellino ha annunciato l’ingaggio di Nesta come nuovo allenatore. Dopo un primo incontro con la proprietà, l’allenatore ha espresso entusiasmo e fiducia nel progetto. Ha avuto anche il primo contatto con la città e ha dichiarato di aver scelto questa squadra perché sente un forte desiderio di crescita e di lavorare in un ambiente motivato. La presentazione ufficiale è avvenuta in un contesto di entusiasmo generale.

Tempo di lettura: 4 minuti La stretta di mano con la proprietà, il primo contatto con la città e una convinzione maturata in pochi giorni: l’ Avellino era la scelta giusta. Alessandro Nesta si presenta così alla piazza biancoverde, inaugurando ufficialmente la stagione 20262027. Al suo fianco il presidente Angelo Antonio D’Agostino e il direttore sportivo Mario Aiello, protagonisti di una conferenza stampa che ha delineato le linee guida del nuovo corso irpino. L’ex campione del mondo arriva in Irpinia con entusiasmo ma soprattutto con uno spirito di rivalsa che non nasconde. “Ringrazio la famiglia D’Agostino e il direttore Aiello. Ho avuto subito l’impressione di un club che vuole crescere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’Avellino riparte da Nesta: “Qui sento entusiasmo e voglia di crescere”

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