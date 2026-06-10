Latina e Benevento | nuovo patto per la tutela dei minori con UNICEF

Latina e Benevento hanno firmato un nuovo accordo con UNICEF per la tutela dei minori. L’intesa prevede collaborazioni su progetti di tutela e sviluppo sociale. Sono previste iniziative che coinvolgono le comunità locali, con attenzione alle attività educative e di sostegno ai minori. Non sono stati forniti dettagli specifici su programmi concreti o finanziamenti. Le collaborazioni mirano a rafforzare le azioni di tutela e integrazione nelle rispettive aree.

Come influenzerà l'Agricoltura 4.0 il legame tra Latina e Benevento?. Quali progetti concreti uniranno la Via Appia ai nuovi scambi culturali?. Perché le bonifiche degli anni '30 sono legate a questo accordo?. Cosa accadrà ai fondi raccolti durante la cena per UNICEF?.? In Breve Evento tenutosi l'8 giugno 2026 presso l'Hotel Europa di Latina. Partecipazione di Francesco Simeone, Raffaele Pilla e della Sindaca Matilde Celentano. Ricavato della cena da 40 euro a persona devoluto interamente a UNICEF. Collaborazioni previste su Via Appia UNESCO e progetti di Agricoltura 4.0. Il gemellaggio tra i Rotary di Latina e Benevento per proteggere l’infanzia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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