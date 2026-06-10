Gli astronauti hanno scelto tute realizzate da un’azienda italiana, confermando la preferenza per il made in Italy anche nel settore spaziale. La decisione arriva dopo anni di collaborazioni tra il settore aerospaziale e aziende di moda. Le tute sono state testate in missioni recenti e sono state approvate per le loro caratteristiche tecniche e di comfort. La collaborazione tra le due realtà si inserisce in un progetto più ampio di innovazione e design nel campo della tecnologia spaziale.

La Luna veste Prada. No, non è il titolo di una campagna pubblicitaria, né l’ennesima trovata da fashion week. È la nuova frontiera della moda italiana: dopo aver vestito il “Diavolo”, la maison milanese si prepara a vestire anche gli astronauti. Stavolta però niente passerelle, niente front row, niente abiti destinati a volteggiare, solo a gravitare. Il palcoscenico è il suolo lunare, il dress code è la sopravvivenza e l’accessorio indispensabile non è una borsa, ma un sistema di raffreddamento cucito addosso. Prada e Axiom Space hanno presentato il Liquid Cooling and Ventilation Garment, sigla LCVG: un indumento tecnico da indossare sotto la tuta spaziale AxEMU, progettato per accompagnare le future missioni Artemis della Nasa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Luna veste Prada: dopo il Diavolo, anche gli astronauti scelgono la classe Made in Italy

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ELIJO NO CREER | Pablo Layus, ex Intrusos, nos cuenta todo, Anne Hathaway impone condiciones y más!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il tour de Il diavolo veste Prada 2 continua: Miranda veste (anche) Prada, Andy sceglie la pelle. Tutti i look delle protagoniste: da Città del Messico a Seoul

Leggi anche: Anne Hathaway a Milano dopo gli Oscar, l’evento sorpresa prima de Il Diavolo Veste Prada 2

Temi più discussi: Dalla terra alla luna, l’astronauta veste Prada; Prada veste gli astronauti della missione Nasa: il made in Italy arriva sulla Luna; La casa di moda italiana Prada ha svelato l’abbigliamento intimo che sarà indossato dagli astronauti della NASA diretti sulla Luna, sottolineando la spinta del marchio a diventare il primo grande attore del lusso a farsi strada nell’industria spaziale. La tuta ader; Prada veste la luna: svelato a New York il cuore invisibile della tuta AxEMU.

NASA indosserà mutande lunga high-tech Prada sulla Luna reddit

Prada veste gli astronauti sulla luna: le tute tecnologiche aiutano respirazione e regolano la temperaturaDopo la creazione della tuta spaziale AxEMU, Prada e Axiom Space tornano a collaborare per rendere il ritorno sulla Luna il più perfetto possibile ... fanpage.it

Prada veste gli astronauti della missione Nasa: il made in Italy arriva sulla LunaLa collaborazione con Axiom Space si arricchisce di un nuovo capitolo: dopo lo strato esterno della tuta spaziale, presentato nel 2024, debutta il LCVG, il capo termico a diretto contatto con il corpo ... corriere.it