Serena Williams è tornata a competere nel circuito professionistico di tennis, disputando un match sull’erba del torneo di Queen’s a Londra. Dopo aver annunciato il ritiro nel 2022, la campionessa ha ripreso a giocare a quattro anni di distanza. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione, suscitando discussioni sulla sua metamorfosi e sui cambiamenti nel suo stile di gioco.

I l ritorno al tennis professionistico di Serena Williams non poteva passare inosservato. Sull’erba del Queen’s di Londra, la ventitré volte campionessa Slam è tornata a gareggiare a quattro anni dal ritiro del 2022. In coppia con la 19enne canadese Victoria Mboko, la statunitense ha superato il primo turno del torneo di doppio battendo la coppia testa di serie numero tre, Nicole Melichar-Martinez ed Erin Routliffe, con il punteggio di 7-6, 6-2. Ma al di là del risultato sportivo, a colpire è la radicale metamorfosi fisica della tennista, legata all’utilizzo di farmaci per la perdita di peso. Da Francesca Lollobrigida a Serena Williams, atlete in gara dopo la maternità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La leggenda del tennis è rientrata nel circuito (ma a far discutere è la sua metamorfosi)

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Dove sono i record di Sinner nella storia

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