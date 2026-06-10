La Grecia degli armatori | un potere globale sui mari e uno Stato fragile alle spalle

Un rapporto rivela che la Grecia detiene il controllo di oltre 4.000 navi commerciali, rappresentando circa il 15% della flotta mondiale. La maggior parte delle imbarcazioni appartiene a società di armatori greci, che gestiscono una parte significativa del trasporto marittimo globale. Nonostante questa centralità nel settore, lo Stato greco si presenta con un sistema politico fragile e con un debito pubblico elevato. La presenza di queste flotte conferma un potere economico e strategico oltre le dimensioni nazionali.

La Grecia è un Paese che, per dimensioni demografiche e peso economico, non dovrebbe avere un’influenza geopolitica così ampia nel Mediterraneo orientale e nei traffici globali. Eppure Atene possiede una proiezione marittima e un lascito storico molto superiore alla propria “stazza”, capace di darle un peso strategico e simbolico che altri Paesi balcanici non hanno mai sviluppato. Sotto l’aspettto economico la ragione principale risiede nella rete degli armatori greci e nella loro flotta mercantile. Gli armatori greci controllano circa il 16–21% del tonnellaggio marittimo mondiale e oltre il 50% della capacità della flotta europea. Nel settore delle petroliere la loro presenza è ancora più forte: detengono circa il 23% della capacità tanker globale e una quota simile degli ordini di nuove petroliere. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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