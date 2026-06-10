Dal 15 giugno, il sistema sanitario francese coprirà le spese di trattamento per le persone obese. Questa decisione riguarda le terapie e gli interventi necessari a combattere l’obesità. Il governo ha annunciato che i costi saranno interamente rimborsati dal servizio sanitario nazionale. La misura si applica a tutte le persone che necessitano di cure per questa condizione. La novità si inserisce in un piano più ampio di interventi sulla salute pubblica.

AGI - Dal prossimo 15 giugno il Servizio Sanitario francese renderà rimborsabili le terapie farmacologiche anti-obesità a base di tirzepatide e semaglutide per i pazienti con forme più gravi della malattia, attraverso criteri clinici rigorosi e un percorso prescrittivo affidato a centri specialistici dedicati. Una decisione che riaccende il dibattito europeo sulla gestione dell'obesità e che arriva pochi mesi dopo un altro importante passo compiuto dall'Italia: l'approvazione della Legge 1492025, che ha riconosciuto l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante. Proprio mentre la Francia si prepara a... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Francia non è un paese per obesi. Le cure le paga il servizio sanitario

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