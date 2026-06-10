La Fiorentina vuole Volpato per Grosso | la Roma ha il 15% sulla rivendita e aspetta il gruzzoletto

La Fiorentina ha messo gli occhi su Cristian Volpato, considerato un obiettivo per la nuova stagione sotto la guida di Fabio Grosso. La Roma detiene il 15% sulla rivendita del giocatore, e aspetta di ricevere una quota dalla possibile cessione. La trattativa tra le due società è in corso, mentre il club viola si prepara ad inserire l’attaccante nell’organico.

La Fiorentina ha individuato in Cristian Volpato uno degli uomini giusti per il progetto di Fabio Grosso, appena ufficializzato sulla panchina viola. Il club toscano ha già chiesto informazioni al Sassuolo per il trequartista italo-australiano, e il giocatore sarebbe ben disposto al trasferimento: cerca casa a Firenze da tempo, segno che l’interesse è reciproco e ben radicato. Come riporta il Corriere dello Sport, per chiudere l’operazione servono tra i 15 e i 20 milioni di euro. Una cifra che interessa anche la Roma, ma non per ragioni di mercato in entrata. La clausola della Roma: il 15% sulla rivendita. Quando i giallorossi cedettero Volpato al Sassuolo, ebbero l’accortezza di inserire nel contratto una percentuale del 15% sulla futura rivendita. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Segui gli aggiornamenti su Fiorentina.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Corriere dello Sport – La Fiorentina vuole Volpato: è la prima richiesta di GrossoLa Fiorentina ha avanzato una richiesta per il trasferimento di Volpato, considerato il primo obiettivo di mercato del nuovo allenatore.

Fiorentina-Grosso, domani il sì. Gud e Dodo ai saluti. Nel mirino Volpato e ThorstvedtDomani la Fiorentina ottiene l’approvazione per la cessione di Gud e Dodo, mentre sono in partenza Volpato e Thorstvedt.

Temi più discussi: La Fiorentina vuole Volpato: è la prima richiesta di Grosso; Fiorentina, idea Volpato per l’attacco: il più vicino al nuovo progetto di Grosso; Fiorentina, la tentazione è Gustavo Sá. Assalto a Volpato; News Fiorentina.

Domino CLAMOROSO! Asse Firenze/Sassuolo/Catanzaro #Grosso oltre a #Volpato vuole il centrocampista del Sassuolo #Thorstvedt, cosi poi il nuovo allenatore #Aquilani può lanciarsi sul suo pupillo Mattia #Liberali #Calciomercato #Fiorentina x.com

La Fiorentina vuole Volpato: è la prima richiesta di GrossoÈ un classico: l’allenatore cambia panchina e si porta dietro un calciatore. Uno di cui la nuova squadra ha bisogno, uno perfetto per il sistema di gioco anch’esso tramandato da una parte all’altra ne ... msn.com

Cristian Volpato pronto a lasciare l'Italia per i Socceroos (Australia) reddit

Fiorentina su Volpato: il Sassuolo chiede 15 milioni. La Roma ha il 15% sulla rivenditaLa Fiorentina vuole Cristian Volpato, ora in forza al Sassuolo, su cui la Roma ha il 15% sulla futura rivendita. siamolaroma.it