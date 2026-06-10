Simone Biles è stata ricoverata di recente senza che siano stati forniti dettagli sul motivo. La ginnasta olimpica, con sette medaglie d’oro olimpiche e 23 titoli mondiali, ha descritto l’esperienza come “terrificante”. La notizia si è diffusa senza ulteriori precisazioni sulle cause del ricovero o sulle condizioni di salute. La campionessa non ha comunicato ufficialmente ulteriori aggiornamenti sulla sua situazione.

Simone Biles, la ginnasta americana che ha collezionato sette medaglie d’oro olimpiche e 23 titoli mondiali, ha raccontato di essere stata ricoverata di recente, senza però specificare il motivo. La campionessa, 29 anni, ha sottolineato quanto la privacy sia importante, ma ha lasciato intendere che la situazione è stata seria e intensa, segnando un momento difficile nella sua vita. Biles ha spiegato di aver trascorso la settimana a letto, tra riposo e recupero, rimandando a più tardi ogni dettaglio sul perché del ricovero. Questo episodio colpisce, perché mette in luce come anche i più grandi atleti possano trovarsi improvvisamente vulnerabili, fuori dal controllo delle competizioni e degli allenamenti. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - La campionessa olimpica ad un passo dalla morte: “Terrificante”

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