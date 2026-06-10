L' 11 giugno cominciano i Mondiali e noi non vogliamo perderci neanche un match

Il 11 giugno iniziano i Mondiali di calcio. La competizione coinvolgerà diverse nazioni e squadre, con partite che si svolgeranno durante diverse settimane. GQ Italia ha annunciato che seguirà tutti gli incontri, senza perdere nessuna partita. Il sito evidenzia che i prodotti presentati sono scelti indipendentemente dai redattori, e che eventuali acquisti effettuati tramite i link affiliati possono generare una commissione per Condé Nast.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. 48 squadre divise in 12 gironi, 39 giorni (dall'11 giugno al 19 luglio) durante i quali assisteremo a 104 partite: i Mondiali di calcio 2026 stanno per iniziare. L'Italia li seguirà da casa per la terza volta consecutiva, ma tutti gli appassionati di calcio avranno sicuramente occasione per tifare i calciatori che vediamo nel nostro campionato, così come gli allenatori italiani che siederanno in panchina. La Coppa del mondo si svilupperà attraverso due fasi,... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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