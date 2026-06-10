Juventus Marco Basoccu sta meglio | dimesso dall’ospedale Molinette

Il tifoso juventino ricoverato alle Molinette dal 24 maggio è stato dimesso martedì 9 giugno. Marco Leonardo Basoccu lascia l’ospedale nel pomeriggio e sta meglio.

Nel pomeriggio di Martedi 9 Giugno è stato ufficialmente dimesso dall’ospedale Marco Leonardo Basoccu, il tifoso juventino che dal 24 maggio si trovava ricoverato all’ospedale Molinette. Il 36enne ha dovuto fare i conti con un grave trauma cranico che lo ha costretto al ricovero in terapia intensiva e al coma farmacologico. Ai microfoni del quotidiano La Stampa, la neurochirurga che lo ha preso in cura ha affermato “ Siamo molto soddisfatti del suo recupero neurologico ” aggiungendo che dovrà ancora sottoporsi ad un iter riabilitativo prima di tornare a condurre vita ordinaria. Il tifoso, originario di Casale Monferrato e commercialista a Milano, andrà incontro nelle prossime settimane ad un ulteriore intervento per migliorare del tutto le condizioni che attualmente sono comunque positive. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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