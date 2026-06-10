Juve non Molla | l’Ipotesi Brahim Diaz del Real Madrid è Ancora in Gioco – Ecco i Dettagli

Una trattativa che sembra sparire e poi riappare, come le luci di un’autostrada di notte: la Juventus continua a guardare a Brahim Díaz del Real Madrid, tra incastri, pazienza e l’idea che a volte il momento giusto arrivi quando smetti di cercarlo. I rumors tornano a ondate. In città lo raccontano così: c’è un nome che non scompare mai dalle agende, resta in matita, ma non si cancella. È il profilo di Brahim Díaz, classe 1999, oggi bandiera del Marocco e jolly di un Real Madrid che vince e non fa sconti. In Italia lo conosciamo bene: tre anni al Milan, uno scudetto, serate in cui accendeva San Siro con una finta di spalla e un primo controllo da giocatore di strada. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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Brahim Díaz shocked by what happened

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