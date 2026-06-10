Juve non Molla | l’Ipotesi Brahim Diaz del Real Madrid è Ancora in Gioco – Ecco i Dettagli

Da serieanews.com 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Juventus mantiene viva l’ipotesi di acquistare Brahim Díaz dal Real Madrid, nonostante le voci di un possibile abbandono. La trattativa sembra alternare momenti di quiete a improvvisi riaccendersi, come le luci di un’autostrada di notte. La società continua a monitorare la situazione, sperando che si possa trovare un accordo quando meno se lo aspetta. Non ci sono ancora sviluppi ufficiali, ma l’interesse resta.

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Una trattativa che sembra sparire e poi riappare, come le luci di un’autostrada di notte: la Juventus continua a guardare a Brahim Díaz del Real Madrid, tra incastri, pazienza e l’idea che a volte il momento giusto arrivi quando smetti di cercarlo. I rumors tornano a ondate. In città lo raccontano così: c’è un nome che non scompare mai dalle agende, resta in matita, ma non si cancella. È il profilo di Brahim Díaz, classe 1999, oggi bandiera del Marocco e jolly di un Real Madrid che vince e non fa sconti. In Italia lo conosciamo bene: tre anni al Milan, uno scudetto, serate in cui accendeva San Siro con una finta di spalla e un primo controllo da giocatore di strada. 🔗 Leggi su Serieanews.com

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Brahim Díaz shocked by what happened

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