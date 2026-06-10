Juanlu e Zeballos nel mirino | il Napoli studia due colpi

Il Napoli sta valutando due operazioni di mercato per rafforzare le fasce. Sul tavolo ci sono i nomi di Juanlu e Zeballos, entrambi nel mirino del club. Le trattative sono ancora in fase preliminare, con incontri e valutazioni in corso. Non sono stati comunicati dettagli sui costi o sui tempi di definizione. La società lavora per portare a termine gli acquisti nel mercato attuale, senza confermare ancora ufficialmente le trattative.

Il Napoli tiene aperti due dossier per rinforzare le corsie. Uno porta a Juanlu Sanchez. L’altro a Exequiel Zeballos. Due piste diverse per ruolo, costi e tempi, ma entrambe ancora vive nelle valutazioni della dirigenza azzurra. Il nome di Juanlu non è nuovo. Il laterale del Siviglia era già stato seguito con grande attenzione nella scorsa estate. Il Napoli era arrivato anche vicino alla chiusura, prima che il club andaluso decidesse di trattenere il giocatore. I contatti sono poi ripartiti a gennaio. Nelle ultime settimane, il dialogo tra le parti avrebbe ripreso forza. Secondo La Gazzetta dello Sport, il profilo dello spagnolo è tornato in alto nelle preferenze del Napoli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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