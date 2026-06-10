Italia economia n° 23 del 10 giugno 2026

Da quotidiano.net 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un deposito di materiali industriali, provocando l’evacuazione di alcune aziende vicine. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non si segnalano vittime o feriti. Le autorità stanno verificando le cause dell’incendio e monitorano eventuali rischi di inquinamento ambientale. La zona rimane sotto controllo fino a quando non saranno completate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

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