A 14 anni, ha deciso di diventare chirurgo, determinato a seguire quella strada senza possibilità di errore. Durante le sue attività quotidiane, anche al mare, si sentiva obbligato a comportarsi da esempio. Oggi, è noto per aver diretto una divisione di chirurgia generale, portando avanti con impegno la sua professione. La sua scelta di vita si è consolidata fin dall’adolescenza, senza mai mettere in discussione quella decisione.

Qualunque cosa facesse, gli toccava dare il buon esempio. Perfino quando si andava al mare, a lui - Francesco Corcione, per tutti Franco, già direttore della divisione di chirurgia generale del Monaldi e indiscusso pioniere delle più innovative tecniche laparoscopiche - spettava il compito di nuotare bene, fare per tempo i compiti delle vacanze, fare attenzione a non bruciarsi le spalle e rispettare le regole di casa. Essere il più grande, primo di cinque fratelli, oltre a qualche vantaggio (pare pochi), comportava una quantità di seccature, che però sopportava con pazienza certosina. Nato “’o Cavone ’e piazza Dante” - dove il papà, stimato... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Intervista a Franco Corcione «A 14 anni decisi di voler fare il chirurgo: in sala operatoria nessuna seconda chance»

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