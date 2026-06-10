Inter-Udinese asse rovente | oltre a Solet sondaggio per Atta

A Milano, il mercato dell'Inter si muove con un incontro tra i vertici nerazzurri e l'Udinese, avvenuto martedì 9 giugno. La discussione si è focalizzata sulla possibile cessione del difensore Oumar Solet, con l'obiettivo di concludere l'affare prima dell'inizio del ritiro. Contestualmente, si valuta anche un sondaggio per un altro difensore, Atta. La trattativa riguarda il trasferimento del calciatore desiderato dal tecnico.

A Milano si scalda il mercato nerazzurro: nella mattinata di martedì 9 giugno, infatti, i vertici di Inter e Udinese si sono incontrati per continuare a discutere dell’affare legato a Oumar Solet, il difensore che Mister Chivu vuole entro l’inizio del ritiro. Ma non solo: come testimoniato da Gianluca Di Marzio, nel merito dell’incontro, andato in scena in un Hotel di Milano vicino al centro sportivo dell’Inter, si è parlato anche di un altro nome per il centrocampo nerazzurro, ossia del talento friulano Arthur Atta. Il francese rappresenta un’alternativa a Jones. Il centrocampista dell’Udinese ha brillato notevolmente in questo campionato:... 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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