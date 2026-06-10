Il Mondiale che sta per iniziare sarà il primo dal 2014 ad avere partite giocate oltre la mezzanotte italiana. Per trovare un Mondiale ancora più notturno dobbiamo tornare al 1994, anche allora si giocava in quella parte del mondo. Come fare a restare aggiornati, seguire tutto senza perdere il sonno, slabbrare il nostro ciclo circadiano? INSONNIA MONDIALE nasce proprio per questo: una newsletter che si mette al vostro servizio, per raccontarvi cosa è successo nella notte Mondiale, evidenziare spunti tattici, raccontare momenti importanti, farvi vedere le cose più belle (o più brutte). Uscirà il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina e sarà riservata agli abbonati di UltimoUomo, per fargli fare bella figura con gli amici senza rimetterci il sonno. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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