Un’influencer vegana di 39 anni è deceduta dopo aver seguito una dieta crudista senza bere acqua per sei anni. La donna si stava indebolendo a causa delle restrizioni alimentari e del rifiuto di modificare il suo stile di vita. Nonostante i segnali di peggioramento, ha continuato a sostenere che “la morte non esiste”. La sua morte è avvenuta in circostanze non specificate.

Nonostante si stesse lentamente consumando a causa della sua rigida dieta crudista, la trentanovenne Zhanna Samsonova si rifiutava di cambiare stile di vita, sostenendo che «la morte non esiste». Ma la vita le ha dato un promemoria straziante nel 2023, quando l’influencer russa, che non beveva acqua da sei anni, sarebbe morta per «inedia ed esaurimento». Nata in Russia e trasferitasi in seguito nel Sud-Est asiatico, Zhanna Samsonova era una convinta sostenitrice dello stile di vita vegano crudista, che, se ben pianificato, può offrire numerosi e notevoli benefici per la salute. “Una dieta vegana crudista comprende frutta, verdura, noci, semi, cereali germogliati e legumi, che, se ben pianificata, può ridurre il rischio di diabete e malattie cardiache e favorire la perdita di peso e la digestione”, riporta Healthline. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Influencer vegana muore a 39 anni, non beveva acqua da 6 anni

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