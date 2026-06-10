Il Telegraph incorona la Sicilia isola più bella del Mediterraneo

Il Telegraph ha definito la Sicilia come l'isola più bella del Mediterraneo, basandosi su uno studio che ha confrontato 50 isole. Lo studio ha analizzato oltre 30 parametri diversi, e la classifica si basa sui risultati di questa comparazione. La notizia è stata pubblicata sul sito del quotidiano.

«Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive»: titola così il Telegraph sul proprio sito pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita «crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico», arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Lo «slow living» e le eccellenze... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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