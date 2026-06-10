Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore del costo dell’energia elettrica in Italia, ha subito variazioni orarie durante la giornata. Questo valore, chiamato anche Prezzo Unico Nazionale, viene aggiornato regolarmente e rappresenta il riferimento principale per le tariffe dell’energia nel paese. Le fluttuazioni del PUN sono influenzate da diversi fattori di mercato e si manifestano con incrementi o diminuzioni nel corso delle ore.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il costo dell’energia elettrica in Italia. Oggi, 10 Giugno 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1467 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 9 Giugno 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato di 0,1409 €kWh (ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,1778 €kWh (ore 21). Le ore più economiche sono risultate quelle notturne e del primo mattino (ore 2 e 4), mentre le più costose si sono concentrate nella fascia serale, in particolare tra le 20 e le 22. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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