Il Milan ufficializza l’estate 2026 | c’è il derby con l’Inter in Australia e una sfida da brividi
Il Milan ha annunciato il calendario del pre-campionato 2026-2027, che include una partita contro l’Inter in Australia. La tournée estiva prevede anche diverse amichevoli con date e sedi ancora da definire. Sono state comunicate le date del raduno e le partite amichevoli programmate prima dell’inizio della stagione ufficiale.
In attesa che si definiscano i nodi legati alla dirigenza, alla scelta del nuovo allenatore e alle prime mosse di calciomercato, inizia finalmente a delinearsi il Milan per la stagione 2026-2027. Il club di Via Aldo Rossi ha rotto gli indugi pubblicando una nota ufficiale che definisce il programma dettagliato e il calendario delle amichevoli estive del Diavolo. Il crono-programma iniziale, stilato originariamente da Massimiliano Allegri, prevedeva il raduno della squadra a Milanello per il 12 luglio. Tuttavia, la data è da considerarsi indicativa: il nuovo tecnico che si siederà sulla panchina rossonera potrebbe variare la pianificazione, facendo slittare i primi test atletici in avanti di qualche giorno per rimodulare la preparazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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