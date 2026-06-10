il cremlino sta trasformando il diritto in strumento di guerra ibrida

Il Cremlino sta modificando l’uso del diritto internazionale, impiegandolo come strumento di pressione geopolitica. Le autorità russe interpretano e applicano le norme legali in modo da sostenere le proprie azioni sul piano internazionale. Questa strategia mira a influenzare le risposte di altri paesi e a rafforzare la propria posizione nei rapporti diplomatici e nelle controversie legali.

Mosca sta sempre più utilizzando il diritto internazionale come uno strumento di pressione geopolitica. Non si tratta di una semplice strategia difensiva nei contenziosi legali, ma di un vero e proprio impiego del sistema giuridico come arma: la cosiddetta lawfare. È questo il quadro delineato da un recente rapporto del servizio di intelligence lettone Satversmes aizsardz?bas birojs (Sab), che analizza come la Russia stia integrando strumenti legali, politici e comunicativi nella più ampia architettura della guerra ibrida contro l’Occidente. Secondo il rapporto, la lawfare russa si manifesta attraverso un uso sistematico di ricorsi, contenziosi e iniziative giuridiche a livello internazionale, spesso con l’obiettivo di rallentare, delegittimare o complicare le decisioni di governi occidentali e organizzazioni sovranazionali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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