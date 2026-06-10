il borgo di poppi domani su camper rai1

Domani alle 12, il borgo di Poppi, uno dei Borghi più belli d’Italia, sarà protagonista su Camper, il programma estivo di Rai1 dedicato alle vacanze e ai viaggi itineranti. La trasmissione si concentrerà sul paesino e sul suo centro storico. L’evento è previsto in occasione di una puntata speciale del programma, che si trasmetterà in diretta. Nessuna altra informazione sulle modalità di trasmissione o sul contenuto specifico dello spazio.

Arezzo, 10 giugno 2026 – Poppi e il suo borgo, uno dei Borghi più belli d’Italia, domani alle ore 12 sarà su camper, il programma estivo di Rai 1 dedicato alle vacanze e ai viaggi itineranti. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì alle 12:00, portando gli spettatori alla scoperta delle bellezze, delle tradizioni e dell'enogastronomia italiana. All'interno del format principale ci sono due segmenti specifici dedicati al turismo su quattro ruote: Camper - Osteria Italia: Condotto da Peppone Calabrese, celebra le ricette tradizionali e le sfide culinarie tra i borghi d'Italia. A presentare Poppi insieme alla bravissima Alessia Busi, responsabile della biblioteca, è Lorenzo Branchetti noto volto della fortunata trasmissione per bambini Melevisione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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