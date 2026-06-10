Il beachwear SS26 di Liviana Conti racconta l’estate in chiave sofisticata

Da lopinionista.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il beachwear SS26 di Liviana Conti presenta capi che combinano elementi di luce, acqua e movimento, offrendo un look sofisticato. La collezione reinterpreta la tradizione del marchio attraverso tessuti e dettagli che richiamano l’estate con un tocco elegante. I modelli sono pensati per essere indossati in contesti di mare e relax, mantenendo uno stile raffinato e contemporaneo. La linea si rivolge a chi cerca un abbigliamento estivo di alta qualità con un’estetica curata.

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Il beachwear Liviana Conti SS26 unisce luce, acqua e movimento in una proposta sofisticata che reinterpreta la tradizione del brand. L’estate 2026 di Liviana Conti è un racconto di elementi: la vibrazione della luce, il ritmo dell’acqua, la leggerezza del vento che attraversa i tessuti. Il beachwear della nuova collezione Primavera?Estate non è un capitolo a parte, ma una delle espressioni più compiute dell’identità del brand, dove ricerca materica, cura del dettaglio e visione contemporanea si intrecciano in un’estetica essenziale e raffinata. La stampa sfumata: un segno grafico che diventa movimento. Protagonista della stagione è la stampa sfumata, un motivo sospeso tra astrazione e suggestioni animalier, che definisce l’intero guardaroba da spiaggia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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