Durante lo sciopero dell’11 giugno 2026, alcuni treni continueranno a circolare regolarmente. Sono garantiti i servizi di alcune Frecce, Intercity e Italo, che opereranno senza interruzioni. La lista comprende specifici treni di collegamento tra le principali città italiane, con orari e rotte che resteranno invariati rispetto al normale. Le altre linee, invece, potrebbero subire cancellazioni o modifiche in base alle decisioni delle compagnie ferroviarie.

Roma, XX giugno 2026 – Si annuncia l’ennesima giornata turbolenta sulle banchine e lungo i binari. L’11 e il 12 giugno 2026 il trasporto ferroviario italiano sarà interessato da un nuovo sciopero che avrà un impatto ridotto dopo che i sindacati confederali ( Cgil, Cisl e Uil ) di categoria hanno revocato lo sciopero mentre hanno confermato l’agitazione i sindacati di base ( Cub, Cat, Assemblea Pdb e Pdm ) che coinvolgerà diverse compagnie e segmenti del servizio, con possibili cancellazioni e riduzioni dell’offerta su tutto il territorio. Chi si ferma. I treni garantiti da Trenitalia. Elenco dei treni di Trenord e Tper. La lista dei convogli di Tper. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Sciopero.

© Quotidiano.net - I treni garantiti durante lo sciopero dell’11 giugno 2026: l’elenco di Frecce, Intercity e Italo che viaggeranno regolarmente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

I treni garantiti per lo sciopero del 28 e 29 maggio 2026: da Trenitalia a Italo, l’elenco ufficialeAlle 21 di venerdì 28 maggio 2026, i treni di Trenitalia e Italo saranno sospesi in tutta Italia a causa di uno sciopero.

Sciopero nazionale dei treni: il 17 e il 18 maggio disagi per Intercity e Frecce, regionali, Trenord e ItaloIl trasporto ferroviario nazionale si prepara a un nuovo sciopero che coinvolgerà treni Intercity, Frecce, regionali, Trenord e Italo.

Temi più discussi: Cosa c’è da sapere sul prossimo sciopero dei treni; Sciopero treni 11 giugno 2026, in arrivo la tempesta perfetta. Giornata di blocchi incrociati: tutti gli orari; Sciopero dei treni dell’11 giugno 2026, chi aderisce alla mobilitazione? Tutte le info; Treni, nuovo sciopero nazionale l'11 e 12 giugno: gli orari garantiti e i servizi a rischio.

I treni garantiti durante lo sciopero dell’11 giugno 2026: l’elenco di Frecce, Intercity e Italo che viaggeranno regolarmenteNonostante la sospensione dello sciopero da parte dei confederali (Cgil, Cisl e Uil) resta l’agitazione dei sindacati di base che potrebbe creare diversi disagi a chi viaggia ... msn.com

Sciopero treni 11 e 12 giugno: 23 ore di stop, possibili ritardi, cancellazioni e fasce garantiteSciopero ferroviario nazionale l’11 e 12 giugno: 23 ore di stop, possibili ritardi, cancellazioni e fasce garantite. blitzquotidiano.it