I programmi TV di oggi 10 giugno 2026 | documentario musica e film

Da lopinionista.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, 10 giugno 2026, su Rai 1 va in onda un documentario dedicato a Dino Zoff, mentre Canale 5 trasmette il programma musicale “Superkaraoke”. Su Nove viene invece proposto il film “Femmine contro maschi”. Questi sono i principali programmi televisivi previsti per la giornata.

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Guida ai programmi TV del 10 giugno 2026: “Dino Zoff” su Rai 1, “Superkaraoke” su Canale 5, “Femmine contro maschi” su Nove. La prima serata del 10 giugno 2026 offre su Rai 1  Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro, un racconto ispirazionale che unisce sport e crescita personale. Rai 2 punta sul thriller psicologico con La sottile linea della vendetta, una serie intensa che scava nella memoria e nelle sue ombre. Su Canale 5 torna l’intrattenimento leggero di Superkaraoke, tra musica, ritmo e pubblico protagonista. Italia 1 sceglie l’adrenalina con The Assassin, un action cupo e serrato. Sky Cinema Collection propone invece un grande viaggio cinematografico con Interstellar, uno dei film più amati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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