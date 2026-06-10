Guida ai programmi TV del 10 giugno 2026: “Dino Zoff” su Rai 1, “Superkaraoke” su Canale 5, “Femmine contro maschi” su Nove. La prima serata del 10 giugno 2026 offre su Rai 1 Dino Zoff – Volevo solo fare bene il mio lavoro, un racconto ispirazionale che unisce sport e crescita personale. Rai 2 punta sul thriller psicologico con La sottile linea della vendetta, una serie intensa che scava nella memoria e nelle sue ombre. Su Canale 5 torna l’intrattenimento leggero di Superkaraoke, tra musica, ritmo e pubblico protagonista. Italia 1 sceglie l’adrenalina con The Assassin, un action cupo e serrato. Sky Cinema Collection propone invece un grande viaggio cinematografico con Interstellar, uno dei film più amati degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - I programmi TV di oggi 10 giugno 2026: documentario, musica e film

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