i palestinesi vogliono ancora giocare a calcio

Nonostante i campi distrutti, i palestinesi continuano a giocare a calcio. Le strutture sono in condizioni precarie, ma le partite si svolgono comunque. Le squadre locali si riuniscono in spazi improvvisati, spesso sotto il rischio di interventi delle forze di sicurezza. Il calcio resta un momento di aggregazione e normalità in un’area segnata da conflitti e difficoltà. Le partite si disputano anche in zone dove l'accesso è limitato o sotto sorveglianza.

Ai mondiali di calcio maschile del 2026 la Palestina non ci sarà. La nazionale palestinese non si è mai qualificata alla Coppa del mondo, perché riuscire a mettere insieme una squadra all’altezza è stato praticamente impossibile a causa dell’occupazione, dell’assedio e poi del genocidio. Eppure, anche quest’anno a Gaza la gente guarderà il torneo nei rifugi di fortuna e in quel che resta delle case sventrate dalle bombe. Il gioco avrà ancora una volta il significato che ha sempre avuto, anche a una distanza così abissale dagli spazi in cui originariamente ha acquistato il suo senso: i campetti, i parchi giochi e le stanze (oggi per lo più distrutte) in cui la voce della radio andava e veniva a intermittenza. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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