Hen – Storia di una gallina è il film più curioso radicale e sottovalutato in proiezione nei nostri cinema
Hen – Storia di una gallina è il film più curioso e sottovalutato attualmente in sala. La pellicola sorprende fin dai primi minuti, tanto da far dimenticare che il protagonista sia una gallina. La narrazione si concentra su elementi che vanno oltre l’animale stesso, creando un’esperienza diversa rispetto ai film tradizionali. La pellicola si distingue per il suo approccio radicale e originale, attirando l’attenzione di chi cerca qualcosa di diverso.
La prima cosa che colpisce di Hen – Storia di una gallina è che, dopo pochi minuti, smetti di pensare alla gallina come a un espediente narrativo. Succede quasi senza accorgersene. All’inizio sorridi: una gallina protagonista, davvero? Poi il film di György Pálfi ti sposta lentamente il terreno sotto i piedi. La macchina da presa si abbassa, resta vicino al suolo, segue becchi, zampe, recinzioni, fughe improvvise. E gli esseri umani, cosa inattesa, diventano loro gli animali strani. C’è stato un momento in cui il cinema animale sembrava aver trovato una formula precisa: prendere una creatura non umana e usarla per parlare, in fondo, di noi. Funzionava con Babe, il maialino che metteva in crisi l’ordine gerarchico della fattoria semplicemente imparando a guardare il mondo con gentilezza. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Monkey Kaka felt curious when saw the hen incubating eggs.
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