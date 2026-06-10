Hen – Storia di una gallina è il film più curioso radicale e sottovalutato in proiezione nei nostri cinema

Notizia in breve

Hen – Storia di una gallina è il film più curioso e sottovalutato attualmente in sala. La pellicola sorprende fin dai primi minuti, tanto da far dimenticare che il protagonista sia una gallina. La narrazione si concentra su elementi che vanno oltre l’animale stesso, creando un’esperienza diversa rispetto ai film tradizionali. La pellicola si distingue per il suo approccio radicale e originale, attirando l’attenzione di chi cerca qualcosa di diverso.