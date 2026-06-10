Ha aiutato Sempio Garlasco l’ultima clamorosa ipotesi | gli indizi

Diciannove anni dopo il delitto di Garlasco, gli investigatori hanno ipotizzato che un testimone abbia fornito aiuto a un sospettato. Tra gli indizi raccolti ci sarebbero testimonianze e elementi che potrebbero collegare questa persona a un ruolo nella vicenda. La procura sta valutando le nuove piste, mentre la scena del crimine resta al centro di approfondimenti e analisi. Nessuna conferma ufficiale è stata ancora rilasciata.

Diciannove anni dopo uno dei casi di cronaca nera più discussi della storia italiana, il delitto di Garlasco continua a generare interrogativi e nuove piste investigative. Quella che sembrava una vicenda ormai definita dal punto di vista giudiziario è tornata infatti al centro dell’attenzione grazie a una serie di approfondimenti tecnici che stanno portando gli investigatori a rileggere alcuni dettagli della scena del crimine sotto una luce diversa. Le più recenti analisi sulle tracce ematiche rinvenute nella villetta di via Pascoli hanno riacceso il dibattito tra consulenti, criminologi e magistrati. Al centro delle nuove valutazioni c’è... 🔗 Leggi su Tvzap.it

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