Greenwood è l’obiettivo numero uno ma la Roma tiene d’occhio anche Chiesa | l’ex Juve è in uscita dal Liverpool

La Roma valuta Mason Greenwood come obiettivo prioritario per rafforzare l’attacco, mentre tiene monitorato anche Chiesa, che sta lasciando il Liverpool. Greenwood, ex attaccante della Juventus, è in uscita dal club inglese e rappresenta la principale scelta dei dirigenti giallorossi. La società segue con attenzione entrambe le opzioni, senza confermare ufficialmente trattative in corso. La decisione definitiva dovrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Mason Greenwood resta il nome in cima alla lista di Gian Piero Gasperini per rinforzare l’attacco della Roma. Ma l’operazione è complessa – costi elevati, concorrenza potenziale, tempi non ancora definiti – e il club capitolino non può permettersi di arrivare a settembre senza aver risolto il problema degli esterni offensivi. Per questo, come riporta il Corriere dello Sport, la Roma sta lavorando in parallelo su una lista di alternative concrete. Tra i nomi già noti – Nusa, Vlasic, Tzolis e Summerville – ne spunta uno nuovo e decisamente suggestivo: Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool. Chiesa via dal Liverpool: l’ex Juventus cerca una nuova casa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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